朱立倫談美國行：為國民黨溝通台美關係

2019-08-14 13:15

〔記者林良昇／台北報導〕前新北市長朱立倫今晚將搭機訪美，朱立倫在臉書上發文表示，他即將有一趟美國行，本來純粹是私人行程，但他有不少美國友人，他特別安排2天行程到華府，希望能為國民黨多溝通一些美台關係，以及兩岸關係的觀點，不能讓美台關係被扭曲為美綠關係。

朱立倫今午發表臉書表示，他在初選後依然忙碌，到各地謝謝支持他的朋友。也謝謝那些在他行腳各處，提點我台灣社會的美好，台灣需要怎樣的國家藍圖的各行各業朋友。「我還是深深相信，台灣有很多的價值，早就超越藍綠，成為國家向前的共識了。」

「所以很多人問我，2020大選會怎樣？」朱立倫說：「誰能走回主流價值，誰能凝聚最大共識，誰就會贏！」

朱立倫也透露，他因為孩子念書的因素即將有一趟美國行。本來這純粹是私人行程，但他有不少美國友人，一直很關切美台之間的關係，關切2020這場大選，國民黨贏或輸，對台灣的未來，會有怎樣的衝擊。所以他特別安排了2天的行程到華府，跟一些美國友人，聊聊藍營對這些議題的想法。也希望能為國民黨多溝通一些美台關係，以及兩岸關係的觀點，不能讓美台關係被扭曲為美綠關係。

朱立倫說，很多朋友問他，初選後要如何協助國民黨打贏2020的總統大選與立委選舉？他認為，他執政過2個人口加總起來超過6百萬的城市，也當過國民黨主席，為國民黨全體的勝選，他必然是全力以赴的，關心藍營的朋友們，完全不必擔心。

應該在意的是：藍營怎麼贏？朱立倫表示，除了團結，支持黨的提名人之外，更重要的是，中間選民，乃至於，綠營內對蔡英文執政不滿的人，若能以更宏觀的政策，以更具包容度的召喚來爭取的話，那藍營明年在總統大選，國會大選上，贏下多數民眾認同的機會，當然會大很多。因此國民黨應該更勇敢的展現，台灣民主的號召力。

朱立倫強調，對身為華人社會的民主燈塔效應，我們應該珍惜，應該發揚。對更多的進步價值，我們不要猶疑，不要膽怯，應該大步迎向它。對香港反送中之後的險峻形勢，我們要從民主，人權的立場，不但一路關心，更要適時適當的伸出援手。別讓對台灣友善的香港朋友失望，也別讓對台灣民主、開放，有所期待的華人朋友失望。

朱立倫指出，他始終是一名國民黨員，始終相信「中道力量最大」，始終對台灣的民主成就感覺驕傲，始終是堅信要怎麼收穫就得先怎麼耕耘的「憨直人」！就像台灣雖是寶島，但地震、颱風是宿命，然而人與人的相互關懷，政府政策的事前規劃、事中應變、事後補強，則必然是寶島之所以為寶島的依靠，「天祐台灣，但我們要先自立自強」。

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