外交部：前處長沈文強文字電話性騷擾 依比例原則處分未輕放

2019-08-14 13:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕週刊今爆料，前駐漢堡辦事處處長沈文強因性騷擾女部屬懲處申誡，被認為是薄懲。外交部今天表示，調查結果經雙方當事人確認，為不當文字訊息與電話騷擾，無不當肢體接觸，再經申評會與考績會，依比例原則評議與處分，強調並無報導所指「官官相護、輕輕放下」的情形。

沈文強因性騷擾事件去年被檢舉，外交部後懲處一支申誡，並從德國調回台灣，目前在外交部國際傳播司擔任「總領事」。該案近日因外交部回應舉報信函曝光，週刊今報導指出，沈文強的叔叔是現任經濟部長沈榮津，而此案僅記一支申誡，被認為是「官官相護、輕輕放下」，引發不滿。

外交部今天說明，該案由申訴人於去年7月1日提出，外交部受理後組成專案調查小組進行調查，調查結果經雙方當事人確認，申訴人是接到不當文字訊息及電話騷擾，查無不當的肢體接觸。此調查結果送交「性騷擾申訴評議委員會」（申評會）進行評議，再由考績會依其建議，於8月21日作成提前調部、申誡1次及降調非主管職務的處分。

外交部說，該案懲處結果是經申評會評議及考績會決議所做的審慎決定，懲處是依相關事證及情節程度，依比例原則，做成「提前調部、申誡1次及降調非主管職務」的懲處，並無媒體所報導「輕輕放下、官官相護」的情形，強調對性騷擾案一向採零容忍立場。

外交部內對於性騷擾案件的防治及處理程序為，設有申評會負責處理性騷擾申訴案件，委員組成共9人，除外交部職員外，尚包含專業律師等社會公正第三方。在受理申訴案件後，指派3人以上委員組成專案小組進行調查，作成調查報告書提申評會審議。

外交部表示，性騷擾案件情節輕重情形不盡相同，如果遇性騷擾申訴案件，均依照規定及程序，以嚴謹審慎態度依個案加以調查、審議，並視情節輕重分別作適當處分。

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