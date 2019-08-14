遭追討800萬裁判費 小林村受災戶盼修法

2019-08-14 13:42

〔記者陳昀／台北報導〕八八風災10週年，小林村國賠案雖以審理終結，但高雄地院向敗訴者追討800萬元裁判費，小林村自救會、台灣陪審團協會今天在立院召開記者會，呼籲修法改革裁判費制度，別讓一無所有的受災戶還得負擔鉅額裁判費。

小林村義務律師鄭文龍指出，國賠案件由普通法院民事庭審理，民事訴訟從初審、二審、三審都要依不同比例繳納裁判費，無論判決輸贏都要追討；他主張，民事訴訟應該比照行政訴訟的定額訴訟費，否則非但未能防止濫訴，還阻礙正當權利行使。

小林村自救會會長蔡松諭表示，大家都知道使用者付費，但整個自救會只用到一組司法人力，卻被依人數收費，結果3350萬元的賠償金，就有800多萬元要拿來繳裁判費，其中一位罹難者家屬王先生必須繳40.9萬元裁判費，但他在八八風災時父母、妻子及2個女兒都過世，只剩他一人，怎麼可能不告？

蔡松諭表示，得知921受災的東星大樓還有人未繳裁判費，他才發現裁判費制度的荒謬，原本只是想給富人門檻，卻變成窮人的高牆，法院變成變相的營利機構，窮人情何以堪？

東星大樓受災戶代表陳語喬也說，沒人希望有災難，也沒人想當受災戶、罹難者家屬，受災戶已經一無所有，萬不得一請求國家賠償，還要負擔鉅額裁判費，真的非常不近人情。

到場聲援的立委黃昭順、陳玉珍也都表態支持修法，黃昭順並說，下會期將提案修正「災害防治法47-2條」，讓受災民眾提起民事訴訟不必繳納裁判費，她說，法律訴訟的煎熬太漫長，不希望受難者在遺忘傷痛後又被補一槍。

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