814慰安婦紀念日 群眾聚集日台交協抗議要求道歉

2019-08-14 13:02

〔記者呂伊萱／台北報導〕今逢814國際慰安婦紀念日，婦女救援基金會（婦援會）今上午召集數十人赴日本台灣交流協會前抗議，重申要求日本政府對受害者正式道歉、賠償，並深刻反省戰爭責任及防止再犯，「還我阿嬤尊嚴！」多位政黨代表與民間團體代表今也一同出席聲援。

為聲援慰安婦、向日本政府抗議，數十位群眾今天上午聚及在日台交協前方，高舉日本首相安倍晉三黑白照片與「道歉」、「還我正義」等標語牌，表達訴求抗議。

婦援會執行長范情說，婦援會在2016年底成立台灣第一座慰安婦主題的「阿嬤家–和平與女性人權館」，透過展覽、講座與活動，讓社會了解史實與倖存者故事。該館全年無休，但特別在8月14日休館一天，改以抗議方式，向日本政府表達強烈不滿。

范情宣讀婦援會訴求，重申多年不變的立場，包括要求日本政府應承認史實，在教科書中正確記載；日本政府應該向受害者正式道歉，賠償受害者所有經濟與精神損失，賠償金額與形式需符合人道與正義。婦援會也強調，日本政府應公開所有關於慰安婦問題的檔案資料，調查問題，對戰爭責任提出深刻反省並防止再犯。

政黨代表包括國民黨立委王育敏、民進黨立委陳曼麗與社民黨召集人范雲等人，今天上午一同出席抗議活動。王育敏向蔡總統喊話說，中華民國好不容易出了位女性總統，在慰安婦議題上應該展現更積極的作為，因為只有政府和民間一起硬起來向日本提出抗議、要求道歉賠償，阿嬤的公道才能真正被討回來。

陳曼麗也對慰安婦過去受到的對待表達不捨，陳曼麗說，日本政府在這件事上扮演關鍵角色，當年戰場開到哪裡，為了前線的性需求就控制這些慰安婦，雖然民進黨的代表今天只有她到場，但對這件事絕對不會坐視不管，希望日本政府展開道歉，也會將今天訴求帶回黨內討論。

婦援會代表范情、國際特赦組織秘書長黃尚卿、台灣勞動人權協會執行長王娟萍、台權會副秘書長施逸翔、婦女新知等團體代表，與各政黨代表共9人，後也一同進入日台交協，遞出抗議信函，日台交協代表沼田幹夫指派總務主任出面，接下抗議信函。

日台交協今天對此表示，針對包含前台籍慰安婦在內的慰安婦問題，已透過「亞洲女性基金」的業務誠實面對，日本國了解慰安婦問題為傷害眾多女性名譽及尊嚴的問題，將繼續努力，同時希望日本的做法能得到台灣友人的正面評價。

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