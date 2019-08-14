洪慈庸退出時代力量 表態挺邱顯智參選中市北北屯立委

2019-08-14 11:48

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸宣布退出時代力量，今天她到台中市神岡區溪洲社區發展協會與老人座談前，面對記者採訪，坦言因決策會未針對黨的路線等進行討論，一直內耗，未快速往前走，是離開的重要原因；洪庸並表態支持前黨主席邱顯智到台中市北北區參選立委，讓台中成為「抗中保台」最重要基地。

洪慈庸今天接受媒體訪問時指出，2020會以無黨籍身分參選，日後再做評估，因為現行社會氛圍，黨派並不是選民最優先的考量，並感謝民進黨在台中市第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）合作，支持她參選，強調這次大家共同的目標就是讓本土派的候選人能夠順利當選。

退黨是否影響年輕選票？洪慈庸說，現在選民重視的是候選人的理念、想法與政見，以及過去這幾年到底落實什麼？在立法院推動什麼樣法案、議題？離開時代力量，多多少少對選民有一點衝擊，但到明年1月選舉還有5個月的時間，會盡力讓年輕選民繼續相信洪慈庸會在立法院為他們爭取有用的法案。

不讓慈庸孤單，邱顯智有意參選北北屯立委？洪慈庸說，其實她一直很鼓勵顯智一起加入地方選舉的行列，青年要參政不能怯戰，各個區域都是艱困選區，才有年輕人的機會，必須勇於接受挑戰，邱顯智過去曾在台中開業，相信對台中有很深的了解，也非常喜歡台中，如果他意願投入台中選舉，她舉雙手、雙腳贊成，希望邱顯智一起加入這個戰局，讓台中的選舉變得不一樣，讓台中的選舉成為抗中保台最重要基地。

媒體問「決策會對支持蔡英文總統及黃國昌是否參選遲未表態，是造成你退黨的原因」？洪慈庸說，時代力量沒有辦法去支持比較親共的候選人，所以答案呼之欲出，我們只有蔡英文，也只可以支持蔡英文，因此其對決策委員會的討論比較失望，因為決策委員會是由下而上選舉產生，如果再把這樣的問題丟回黨代表大會，問題只是無限迴旋了，決策委員會不能扛起責任進行共識決，並對外宣布，這段時間一直在內耗，或許「因為這個黨沒有快速往前走，是我離開時代力量比較重要的一個原因」。

是否擔心時代力量泡沫化？洪慈庸說，時代力量裡面還是有很多理念相同的朋友，她雖離開還是鼓勵大家要繼續努力，這時候離開是希望讓整個黨的路線能夠更清楚，趕快整裝往前走，不管是未來要搶攻不分區席次，還是有其他打算，不要因為她和昶佐有不同意見而產生羈絆，鼓勵時代力量走出一條自己的道路，並進行快速的應變跟選戰的布局，因為時間是不會等人的。

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