朱立倫今赴美東2週 不排除訪白宮、國務院

〔記者林良昇／台北報導〕前新北市長朱立倫在國民黨總統初選結束後，進行感恩之旅告一段落，今下午將搭機前往美東，除了見老朋友、陪家人走走之外，也將與僑界互動，不排除前往白宮、國務院等地會見美方人士。
朱立倫將搭乘今晚7時10分的長榮班機前往美東，行程約2週，近朱人士指出，朱此行主要是見老朋友、陪家人走走，但據了解，朱在美國除了受邀到紐約美東華人學術聯誼會演講、與僑界互動之外，也將走訪華府與涉台學者、智庫交換意見。
至於是否前往白宮、國務院等地會見美方人士？近朱人士表示，都有可能，密切聯繫中。
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〔記者林良昇／台北報導〕前新北市長朱立倫在國民黨總統初選結束後，進行感恩之旅告一段落，今下午將搭機前往美東，除了見老朋友、陪家人走走之外，也將與僑界互動，不排除前往白宮、國務院等地會見美方人士。
朱立倫將搭乘今晚7時10分的長榮班機前往美東，行程約2週，近朱人士指出，朱此行主要是見老朋友、陪家人走走，但據了解，朱在美國除了受邀到紐約美東華人學術聯誼會演講、與僑界互動之外，也將走訪華府與涉台學者、智庫交換意見。
至於是否前往白宮、國務院等地會見美方人士？近朱人士表示，都有可能，密切聯繫中。