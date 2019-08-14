選前先立威！藍營推黨員行為規範 「嚴重損黨聲譽」就可開鍘

2019-08-14 11:26

〔記者施曉光／台北報導〕雖然2020大選要到11月中旬才開始候選人登記，國民黨為了鞏固選情，加上最近恰巧發生中評委陳宏昌、前高雄縣長楊秋興抨擊總統參選人韓國瑜言論，以及前立法院長王金平與在總統初選落敗的前鴻海董事長郭台銘很可能與台北市長柯文哲合作，黨中央打算擬提前祭出軍令。據黨內人士透露，中央考紀會日前已經研擬完成「109年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨員行為規範（草案）」，近期就會提報中常會核定通過後即實施，期在選戰正式開打之前，先為黨紀樹威。

根據草案規定，黨員違記登記參選，一律開除黨籍或撤銷黨籍處分，若是違紀助選者，則依情節輕重予以停止黨權2年以下處分，不過，若是助選情節重大，對國民黨選情影響嚴重得予以撤銷黨籍處分。

國民黨以往對於黨員違紀參選或為他黨助選的行為，黨紀處分通常要在候選人正式登記甚至選舉過後才會處理，但根據「109年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨員行為規範（草案）」，黨紀大刀可以提前出鞘，而且違紀參選不會是撤銷或開除黨籍的唯一要件，只要嚴重損害黨的聲譽，還是可以開鍘。

該草案明定，黨員未經提名（徵召、核准），不得向選舉委員會登記參選，而且不得有為非國民黨提名（徵召、核准）的候選人公開站台、動員掃街以及其他公開助選的行為，或具名擔任該候選人競選組織任何職務。

此外，該規範也規定黨員在競選活動期間，不得有違反黨的政策及決議，或同志間相互攻訐的言論與行為，若對於規範內容產生爭議時，則由中央考紀會統一解釋。

不過，該草案也另訂但書，如果黨員與友黨或無黨籍參選人有配偶、直系血親等特殊情況，或基於「重大政治任務需要之考量」，仍得專案報請黨中央核准輔選，對於國民黨未提名的選區，黨員經該選區黨部同意後，得為友黨或無黨籍參選人助選。

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