每年貢獻3千億營業收入！ 2020研發替代役員額即日起開放申請

2019-08-14 11:09

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部上午指出，根據統計數據，國內自推動研發替代役制度以來，全體研發替代役男平均每年為產業界貢獻高達3000億元營業收入，2020年度研發替代役員額已於今年8月5日開放線上申請，申請時間至9月5日截止，歡迎有意願的用人單位踴躍報名。

內政部役政署副署長沈哲芳今指出，政府自2008年開始推動研發替代役制度，除了提供產業界研發人才，也讓役男得以將服役、就業無縫接軌，制度受到各界肯定，也成功為國攬才、育才與留才。

沈哲芳表示，據內政部統計，10多年來已有超過4萬名役男在中科院、中研院等一流研究機構及台積電、聯發科等國家重點發展產業服研發替代役，累積發表3499件專利及8814篇論文，各用人單位回報的全體役男營業收入貢獻更高達每年平均3000億元。

此外沈也提到，依役政署統計，2018年研發替代役平均月薪為博士役男6萬9457元、碩士役男4萬7906元，分別比2017年提升5.3%及3.4%，顯示企業願提供優渥薪資待遇等誘因來吸引優秀役男投入科技研發，達到用人單位、役男及政府三贏的局面。

沈哲芳表示，2020年研發替代役是以1993年以前出生的役男為甄選對象，役期為3年，開放申請迄今已有多家半導體、資訊、電子產業及重要研究機構申請員額，可見企業求才若渴，並視研發替代役為進用優質研發人才的重要管道。相關申請資訊均可至「研發及產業訓儲替代役資訊管理系統」查詢，或電洽02-2576-2070~1由專人服務。

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