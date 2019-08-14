獨家》國安私菸案千條菸大戶現身 訊後交保又調回原軍種任職

2019-08-14 11:03

〔記者羅添斌／台北報導〕國安局日前公佈私菸案調查報告，在74位涉案特人員中，有一人就買了1037條，是此次私菸案中的最大戶，檢方持續約談相關涉案人員，昨晨並將林志建、徐兆峰等兩位前總統府侍衛室軍官訊後分別以20萬丶30萬交保，據了解，其中一位遭交保的軍官，就是買了1037條菸的最大戶，另外一人則是買了400多條菸。

相關人士今天說，昨天交保的兩位買菸大戶軍官，目前都已調離總統府侍衛室，回到原軍種單位任職，其中一位是上校副組長，一位是少校侍衛官。至於買1037條菸究竟是接受其他人的委託下訂，還是另有用途，要由檢調單位偵辦後再做確認。

檢調偵辦國安私菸案行動持續進行，根據檢方資料，全案被告陸續傳喚中，目前已有17人到案，特勤軍士官佔13人，除遭羈押禁見的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉外，其餘11名軍士官分別被諭令20萬至50萬元交保；華航人員涉案被告包括前資深副總羅雅美、前副總邱彰信、黃川禎及空品處協理于堯等人；華航董事長謝世謙被民眾告發圖利，現為他字案被告，目前還未被傳喚。

根據國安局調查報告，在私菸案中買千條私菸以上的有1位，數量為1037條，另外在800條至900條之間的有1人，500到600條之間的有2人，400到500的有1人。

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