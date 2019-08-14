郭台銘露面推6歲前國家養 小朋友不埋單

2019-08-14 10:56

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘今天上午參加「永齡鴻海希望小學｜夏日英雄大會師暑期成果展」，對小朋友提到初選時規劃的「0～6歲國家養」政見，問現場小朋友希不希望再有弟弟妹妹，可是小朋友卻紛紛表示不太願意。

郭台銘今以永齡基金會創辦人身分出席，上台致詞時自稱「郭哥哥」，他說，這是他7月31日返台後，第一個參加的公開活動，因為他認為小朋友是國家未來的主人翁：「我們年紀已經大了，慢慢要被淘汰，國家的未來、希望，將來的發展，都在你們身上。」

郭台銘提到，他幾十年前、很小的時候，也是坐在台下，看老師、一些社會上的人講，他有仔細聽，其中聽到一點，如果看到值得學習的對象，要認真、努力跟他們學，「因為有一天，你也會站在台上，要記得，人生是一個舞台，今天是我站在這裡，明天是你們站在這裡。」

郭台銘期許小朋友承擔起未來建設社會、國家、個人人生。並說，一個社會健不健康，就看每個人願不願意分享他的快樂、所得、經驗。也希望永齡鴻海希望小學出來的小朋友，取之於社會，用之於社會，以後也能健立類似的基金會。

郭台銘再提出初選時規劃的「0～6歲國家養」政見，他在現場調查家裡只有一個、兩個小朋友的人數，問小朋友們希望再有弟弟妹妹嗎？可是小朋友似乎不想要，場面令人莞爾。

在致詞結束後，郭台銘快閃離開，未接受媒體進一步訪問。

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