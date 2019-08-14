徐耀昌涉頭份棄土弊案 判刑結果恐衝擊苗栗政壇

2019-08-14 10:43

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌被指控在頭份鎮長任內涉及棄土弊案，台灣高等法院將於本月23日宣判，徐耀昌本人多次公開強調自己是清白、無罪；地方政壇人士分析，全案若三審判刑定讞，苗栗政壇將帶來不少變化及衝擊。

徐耀昌被指控涉及頭份鎮垃圾土掩埋場棄土弊案，2013年台北地方法院依圖利罪判處有期徒刑9年、褫奪公權6年，全案仍在台灣高等法院審理，預計23日上午10點宣判。

針對此案，徐耀昌多次表明自己的清白，他曾在苗栗縣議員會總質詢時答詢說，棄土案為烏龍事件，在88年省府時代，頭份鎮立垃圾場飽和，當時省環保處及中央環保署要求即刻封場，以免垃圾崩塌，滑落中港溪，造成二次污染，更嚴重警告若造成人員傷亡，要負完全責任。

徐耀昌指出，當時因居民抗爭，垃圾場封場需要一些土方，而台北捷運有不用錢的土方，若要使用也要看原土，再視實際需要量來進場，但整個案子連一顆泥沙都未進，更未與廠商吃飯，莫名其妙就被起訴。

就法律層面，苗栗縣選委會人員指出，依地方制度法第78條規定，縣、市長若犯貪污治罪條例之圖利罪，經二審判處有期徒刑以上之刑者，就須停職；換句話說，台灣高等法院若判徐耀昌有罪，徐將停職，另依地方制度法第82條規定，職務由副縣長代理。

苗栗縣選舉委員會指出，另依第79條規定，縣市長犯內亂、外患或貪污罪，經判刑確定者，就必須解除職務，若任期超過2年，依法辦理補選。也就是說，徐若三審判刑定讞，將被解職，其職務將由行政院內政部派員代理，並於3個月內辦理補選，若辦理補選，將群雄並起，苗栗政壇也會出現變化。

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