廢土案8/23宣判 傳徐耀昌將辭職妻代夫出征拚補選

2019-08-14 10:42

徐耀昌駁斥假設性議題無聊透頂

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌的廢土案，二審將於8月23日宣判，包括本報在內，至少有2家媒體接獲爆料，指徐耀昌這2天會辭職，換他的妻子蔡麗卿參加縣長補選，否則一旦解職反而不能補選。對此，徐耀昌今早接受本報專訪，駁斥這是假議題，「假設性的議題，有心人真的是無聊透頂！」

徐耀昌說，現在的貪瀆案件，大概有70～80％是無法定案的，因為這個部分牽扯到許多的法律層次面，不是說了就算。所以說在這個70～80％沒有辦法定讞的部分，他不便置喙。

徐耀昌說，就算他8月23日被判有罪的話，了不起也叫做「停職，而非解職」，這個可能有心人士故意去誤導、搬弄是非，「這是很不智的，對於苗栗是一個傷害。」

對於二審宣判；徐耀昌說，「我有信心」，因為他本身清廉從政，且律師也向法官闡述的非常清楚，他相信法官會以最明智的判斷，「還我、還苗栗一個公道。」

對於此傳聞，徐耀昌也證實，另有其他家平面媒體透過縣府行政處長詢問，他則請行政處長轉達「不予回應！」

徐耀昌於1998年擔任苗栗縣頭份鎮長任內，被控與秘書陳順興等人共謀，同意業者申請將棄土倒入頭份垃圾場，並濫開不實棄土證明，共圖利業者1291萬多元；台北地院歷經12年審理，於2013年依貪污治罪條例的圖利罪判徐耀昌9年徒刑。全案進入二審，將於8月23日宣判。

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