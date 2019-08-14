和柯、王合作？ 郭台銘：3人見面後再談

2019-08-14 10:27

〔記者陳心瑜／新北報導〕「郭柯配」、「郭王配」傳聞不斷，鴻海前董事長郭台銘今天上午出席永齡鴻海希望小學夏日英雄大會師暑期成果展，會後郭台銘並未受訪，媒體詢問「是否要等郭、王3人一起見面後再說？」站在電梯內的郭簡短回「對、對、對」。

幕僚指出，因郭台銘第一個公開行程獻給孩子，希望不要模糊了希望小學活動的焦點，所以不安排受訪。

郭台銘搭電梯至會場地下室停車場，準備搭車離去時，被大批在場外守候的媒體捕捉到身影，戴著國旗帽的郭台銘顯得神采奕奕，並以手行禮，但不願受訪。

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