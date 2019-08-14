明年組聯合內閣？ 柯文哲：丟水球、丟預算書有什麼用？

2019-08-14 10:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲在今天出刊的《鏡週刊》專訪中，大膽預測明年藍綠不過半，喊組聯合內閣。對此，柯文哲今天受訪表示，希望將來至少在立法院，不分區立委就是柯文哲意志在立法院的表現，強調科學、數據，理性辯論，還有一點，我很討厭分贓的政治，還是要有人進去打破。

柯文哲今天上午主持內湖區里長座談會前接受媒體聯訪，對於自己在專訪中預測明年藍綠不過半，他表示，希望是這樣啦，他覺得台灣在藍綠之外，還是要有新的思維，「我不會說統獨不重要，但能不能有個新思維，強調科學、效率、正直、誠信」。

柯說，我發現我們在政府中都不討論這種科學問題，整天在統獨繞來繞去，我覺得不是很好的政治氛圍，所以我認為我們用一個關鍵少數，像立法院也是一樣，大家能夠直接用數據說你這是有問題，比較理性的辯論，而不是每天在那邊丟水球、丟預算書，「有什麼用咧？」

外界質疑柯文哲組黨是要讓時代力量瓦解嗎？柯文哲笑回，不是這樣啦，我們不要用負面的思維，我也不曉得說，時代力量剛好這幾天出這麼多事情。

由於柯文哲在專訪中盛讚時代力量立委黃國昌是現在立法院「戰力最強的」，兩人是否預留未來合作空間，引人揣想，不過柯文哲今天對此沒有正面回應，只說「我們不分區現在才開始要進入作業，還有兩三個月時間，不急啦！」

談到聯合內閣概念，柯文哲表示，其實如果真的三黨不過半，也許整個立法院可以比較務實地去思考問題，常覺得現在那種不管是前瞻計畫，你罵罵罵罵，還是通過。

他重申，希望將來至少在立法院，不分區立委就是柯文哲意志在立法院的表現，強調科學、數據，理性辯論，還有一點，我很討厭分贓的政治，還是要有人進去打破。

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