郭柯王週日齊聚桃園 柯文哲：反正看下去就對了

2019-08-14 10:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平三人會箭在弦上，如今傳出將選定18日上午8點在桃園巨蛋登場的「世界佛教青年僧伽會第16屆年會」一起現身。對此，柯文哲今早受訪仍打迷糊仗稱還要回去看行程，選那天可能是剛好大家都有空吧。聽到郭台銘昨受訪指以柯的說法為準，柯苦笑說，「這等於把責任全部推到我身上。」

柯文哲今天上午主持內湖里長座談會前接受媒體聯訪，對於傳出3人會將在週日以一同參加宗教活動的形式登場，柯文哲反問：「確定了嗎？」他不曉得，他要看行程，是先公開亮相，後面再開始談？「我不曉得。」

柯坦言確實禮拜天有個行程要去桃園，至於是不是有合體表態同框的意味？柯語氣曖昧表示，「反正看下去就對了。」

對於是否會在活動結束闢室密談，柯直言，不然公開亮相也不能講話啊，公開亮相只是公開亮相啊，還是要找地方談一談。

那會當面勸進郭選總統嗎？柯表示，會討論啦，還是要找個時間3個人坐下來好好討論。

針對郭台銘受訪回應，表示他跟柯的合作，以柯的說法為準，柯文哲哈哈笑回，「不會啦，怎麼會是這樣講啦，所有合作一定是雙方講的，什麼全部我決定，沒有那一回事」；「這就等於把責任全部推到我身上，呵呵」，合作還是大家坐下來談，每天說憂心憂心，但是下一步是什麼，還是要有一個說法。

柯文哲在今天出刊的《鏡週刊》專訪中提到，以孫中山對於主義的3個定義「思想、信仰、力量」為例說，他與郭在思想階段、還沒到信仰，「你要說服我」。

對此，柯文哲今天解釋，現在應該還是思想的階段，大家討論討論；應該是說我們對台灣的前途大家都還是憂心，可是大家提出來的方法如果能符合，那就是進入信仰階段。

柯也說，「當然講人家草包、菜包，你們都覺得聽起來很傷人，但實在是，至少我們這種知識份子的感覺就是這樣，還是要解決。」

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