酸陳其邁跑高雄？ 張雅琴狂嗆韓陣營：韓國瑜會再往下掉

2019-08-14 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕高雄那瑪夏日前降下大雨，傳出災情，不過高雄市長韓國瑜卻在南投跑選舉，讓行政院副院長陳其邁忍不住批評韓「心不在高雄」；韓國瑜競辦執行長林國正則反嗆，「全國其他縣市民眾也都找不到行政院副院長，要找他只能到高雄」。對此，資深主播張雅琴狠狠打臉林國正，她還警告韓國瑜，如果繼續讓林國正這樣講，「你的票、你的支持度會再往下掉」！

林國正日前表示，陳其邁是中華民國的行政院副院長，很多其他縣市的民眾也說找不到行政院副院長，要找陳其邁、只能到高雄市。他批評，選舉結束之後的高雄市，應該是一個不分黨派、不分藍綠，大家共同用愛去灌溉這個城市。但是看到陳其邁彷彿還在競選，從禮拜六陪蔡英文總統競選造勢活動，整天都跟著蔡英文總統輔選。

對此，張雅琴12日在年代新聞中狠打臉林國正：「他是行政院副院長，去高雄有什麼不對？」她更以小孩比喻高雄表示：「自己的小孩不管，人家要來幫你管，高雄都變孤兒一樣，你還罵人家幹嘛跑過來，我覺得這是歪理！」她除了狠批林國正的說法「是一般人民無法接受的」，更警告韓國瑜，如果繼續讓林國正這樣講，「你的票，你的支持度會再往下掉」！

此外，張雅琴也批韓國瑜「真的滿冷血的」，她想不透，韓國瑜怎麼會到南投說38個行政區沒有問題？「你沒有看新聞嗎？你們的眼睛被蛤仔肉糊到還是怎樣？那瑪夏撤千人，這叫沒問題嗎」？

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