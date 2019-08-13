酸網友「1450」 柯P臉書10天退讚近5萬

2019-08-13 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲本月6日創立「台灣民眾黨」，臉書卻同時出現「退讚潮」；在柯文哲與其妻子陳佩琪將提出批評的網友通稱為「1450」後，更有網友憤而發起退讚柯文哲相關活動，讓柯文哲10天內粉絲數下降將近5萬人。從網友製作的圖表來看，也可見柯文哲粉絲數急落，呈現「斷崖式下滑」。

日前網友發起「前柯粉退讚活動_改變柯文哲_從退讚開始」，並製作圖表統計柯文哲最近10日臉書粉專讚數浮動。本月3日，柯文哲臉書高峰有208萬451人按讚，不過今晚10時許，柯文哲粉絲已跌破208萬大關，降為207萬9000多人，10天內急降4萬7000多人。

根據該網友統計，柯文哲每日粉專波動如下：

8/03 高點 2,127,800

8/05 22:30 2,125,000

8/06 22:30 2,121,000

8/07 11:30 2,119,800

8/08 18:50 2,117,426

8/09 22:50 2,112,759

8/10 09:50 2,107,739

8/11 15:20 2,096,321

8/12 19:10 2,089,649

8/13 22:01 2,079,997

對於網路掀起退讚潮，身兼柯文哲臉書小編的台北市政府副發言人柯昱安日前表示，粉絲數因為議題波動本來就是正常現象，年初也有一波類似情況，後來也有因為不同議題的影響而返回原本水平，不需要刻意做文章。

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