柯文哲回老家新竹 又被追問「柯郭王」會

2019-08-13 20:35

［記者洪美秀／新竹報導］台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天傍晚5點40分偕同柯爸、柯媽到新竹市都城隍廟參加竹塹城隍中元祭的「查夜暗訪」活動，並隨著二爺轎子出巡，柯文哲說，這是他第一次在新竹都城隍廟扶轎，因媽媽何瑞英希望他來，但對媒體詢問有關「郭王柯」會及新竹是否推出立委人選和有關他不聽旺中媒體的話等問題，他都以扶轎行程緊閉未答。

不過，柯文哲的媽媽何瑞英對「柯郭王」要見面的詢問，她說，見面就見面，好事就是要見面啊，她沒意見，但三個人見面要好好講，三個人都是要為台灣打拚，好好講來很重要，她一切都尊重。

柯文哲傍晚5點40分偕同柯爸與柯媽參加新竹都城隍廟竹塹城隍中元祭「查夜暗訪」的科儀，並從法師手中接下城隍爺的令書，再扶代表城隍爺出巡的二爺神轎出巡，整個過程約30分鐘，柯文哲一路扶轎未發一語，僅媒體詢問是否第一次在城隍廟扶轎，他才回答「是」，並說是媽媽希望他來的。

對媒體詢問「柯郭王」何時會？也追問到底為了何事不聽「旺中」的話？是否在新竹推出立委人選？柯文哲都欲言又止，一概未答，最後在隨扈護送下上車離開。

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