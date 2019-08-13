收到存證信函！陳宏昌怒轟：讓韓國瑜荒唐史交給法院認證

2019-08-13 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委陳宏昌日前因出言批評國民黨總統候選人韓國瑜「整天打麻將、吃喝玩樂、抱女人」，韓國瑜事後憤而提告，而陳宏昌今（13）日也證實已收到韓國瑜的存證信函，他反擊：「如果韓市長希望這段過往得到法院認證，我願意奉陪！」

綜合媒體報導，陳宏昌日前因批評「整天打麻將，整天吃喝玩樂，可以抱女人的，可以當總統？」遭到國民黨開除黨籍，雖然韓國瑜本人承認這段往事，但韓國瑜競選辦公室揚言提告，今天下午陳宏昌也證實已收到韓國瑜寄出的存證信函。

陳宏昌下午向媒體寄出簡訊「韓市長荒唐史 就交由法院認證」，證實收到韓國瑜這邊寄出的存證信函，但在這600字回應中，他仍堅定立場，強調韓國瑜在立委任內花天酒地是事實，且不僅當時立法院幾乎人人皆知，媒體人也曾公開披露，連韓國瑜本人都坦承不諱；他信心十足說：「如果韓市長希望這段過往得到法院認證，我願意奉陪！」

陳宏昌認為，韓國瑜這段往事有許多人都還記得，韓國瑜起初承認，但是因為擔心影響選情，才大動作提告要製造寒蟬效應；他強調，國民黨要開除他的黨籍，是黨中央不聽實話；他反問，表達地方基層深切的憂慮，到底何錯之有？

「我本將心向明月，奈何明月照溝渠。」陳宏昌認為，國民黨是百年老店，應該負責任地推出品格、能力符合人民期待的候選人，尤其國家元首也必須面對最嚴格的檢驗，最後他也強調，一個淡出政壇老黨員善盡忠黨、愛黨的言責「就算難見容於黨，但至少我對得起天地良心」。

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