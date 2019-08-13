柯批辣台妹飲鴆止渴 林右昌：「柯主席」很多話是選票考量

2019-08-13 16:06

〔記者林欣漢／基隆報導〕台北市長柯文哲昨指蔡英文總統近期的「辣台妹」風格是飲鴆止渴，媒體今天詢問基隆市長林右昌看法，林右昌說，蔡英文身為國家元首，這是捍衛台灣主權應有的高度，不是矇著眼睛不看、摀著耳朵不聽，兩岸就可以相安無事，柯最近組新政黨，要與郭台銘、王金平談合作，「柯主席」講很多話都是為了新政黨、選票的考量。

林右昌表示，柯文哲市長可能健忘了，剛好講顛倒，從年初的習近平告台灣同胞書、一個中國沒有兩制，美中貿易戰，到禁止中國遊客來台灣，都是中國單方面在打壓台灣的生存空間，蔡英文身為國家元首，「辣台妹」是捍衛台灣主權應有的高度。

林右昌說，柯文哲難以忘情總統大選，所以做很多政治上的動作，如最近與郭台銘、王金平談合作，更不用說他組新政黨，都是很顯著的政治動作，講很多話都是為了選票考量，為了新政黨的生存，可能要改稱他為「柯主席」，這樣在政治上就可以理解。

林右昌還說，中國對內的各種打壓、香港問題的處理等，柯文哲不會不知道，他是故意裝不懂、視而不見，還是裝成鴕鳥的心態，中國的問題就不存在？這並不是正確的態度，我們應該正視中國政府在國內外，對香港、對台灣所做行為引發的反彈，以及國際上對中國的戒心，這才是真正問題所在，柯文哲不應漠視、忽視或視而不見這些在中國正在發生的事。

林右昌說，現在大家擔心的就是現在中國這些違反自由民主人權，採用壓迫的行為，是不是有一天會發生在台灣，不是總統去嗆中國、中共，而是中國政府先採取壓迫的行動，才有總統為了捍衛主權，在立場上的嚴正聲明，任何一位總統都會如此做為。

對於中國禁止旅客來台，林右昌更痛批是非常愚蠢的作為，他說，這樣的手段是很笨的，兩岸交流這麼長的時間，用這麼粗暴的方式，只會造成台灣社會人民的反彈，這樣以經促統，以經促政的手段，層出不窮，台灣人民生活在自由民主的國家，大家要珍惜現有的一切，不是靠中共施捨，台灣人應更堅定彰顯台灣人民主權的堅持，而不是屈服在中國政府的壓迫，「不是矇著眼睛不看、摀著耳朵不聽，兩岸就可以相安無事，這是柯文哲市長犯的最大錯誤。」

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