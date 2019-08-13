台南淹水...洪秀柱卻暢談「一中」 王定宇傻眼開嗆了

2019-08-13 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕表態要前往台南挑戰現任立委王定宇的前國民黨主席洪秀柱，今（13）上廣播節目專訪強調，不畏懼與王定宇辯論兩岸議題，還說自己「一中同表」的信念永遠不會改變。對此，王定宇傻眼表示，他腦袋裡第一個浮出的聲音是「天哪！」、「可以先關心區域內的民眾，好嗎？」

台南地區今天因一夜豪雨造成多處積淹成災，台南市政府也宣布13日整日停止上班上課。其中淹水災害地區以永康、仁德、歸仁較為嚴重，行政院副院長陳其邁今上午在台南市長黃偉哲、立委王定宇等人陪同下，前往淹水較嚴重的地區視察。

但王定宇陪同陳其邁勘災過程中，被記者詢問今上午洪秀柱接受廣播專訪時的言論。王定宇在臉書發文指出，當他聽到洪秀柱今天談的是「要一中同表」、「省籍問題」，我腦袋裡第一個浮出的聲音是「天哪！」

王定宇指出，洪秀柱要談的議題，可否今天不要吐政治口水，在台南因為豪大雨，導致三爺宮溪沿岸、二仁溪沿岸有淹水災情，民眾面對著不便和困難，「今天可以先關心區域內的民眾，好嗎？」

王定宇不滿地說，在香港因為「同屬一中、一國二制」付出慘痛代價的現在，洪秀柱竟然在推銷「一中同表」。他也酸洪秀柱，今天能否不要吐政治口水，「何況妳不就是因為『一中同表』被換柱的嗎？國民黨提名的立委候選人都贊成『同屬一中』嗎？」

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