韓國瑜近午上班挨轟 侯友宜：我每天工作16小時

2019-08-13 14:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕豪雨襲擊中南部造成災情，有媒體直擊高雄市長韓國瑜昨天上午未前往勘災，而是待在家中，直到近午才現身，市府對此解釋，行政首長的工作為責任制。新北市長侯友宜今天被問及相關議題表示，他已經習慣全心全意在市政工作上，每天約工作16個小時，很榮幸為市民服務。

侯友宜今天中午出席「世界女童軍總會第13屆亞太區會議暨世界女童軍亞太之友第7屆區域大會」活動，對於韓國瑜因中午才上班挨轟一事，侯友宜受訪表示，他40年前因為從事警政工作，幾乎很少回家，每天全心全意在工作上，這是一個責任，也是受市民所託，要全力以赴，每個人選擇的方式與工作的想法不一樣，他表示尊重。

侯友宜說，他已經習慣每天全心全意在工作上，也花費很長的時間跟市民站在一起，努力讓新北市更好，身為一位首長，他與夥伴們同心齊力、併肩作戰。

媒體詢問侯每天工作幾個小時？侯友宜回答，一天工作16個小時左右，有時候碰到狀況沒辦法回家，他一定會在辦公室或指揮中心，與市府同仁併肩作戰。市長的工作雖然辛苦，但是比起早期他擔任刑警時，有時候經常1個月或半個月都沒有回家，已經幸福多了。

侯友宜談到，早年擔任刑警每天抓十大要犯、重大死刑犯，屬於高風險行業，看到很多同仁在他面前倒下去，他現在還能呼吸、為市民做事，是很幸福、開心的事情，所以工作時間的長短他不在乎，只在乎能全心全意為市民做事情，為新北市400萬名市民服務。

是否認為綠營刻意「打韓」？侯友宜認為，每個人有其工作想法和工作，他都尊重，他個人已經習慣忙碌的工作模式，做好自己才是最重要的。

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