香港抗爭延燒不斷 吳崢分析：共產黨遲早強行介入

2019-08-13 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」抗爭運動從今年6月持續延燒至今，全球各大媒體都強烈關注。時代力量前發言人吳崢也在其臉書粉專分析現今香港境況，以及其中國當局日後作為，並表示無論後續發展如何，台灣仍會堅定捍衛民主價值，支持香港。

吳崢認為，此次香港局勢嚴重性不亞於幾年前烏克蘭的抗爭，且香港境況原比多數人想像中更危險及脆弱。他表示，週日（11）爆發的警民流血衝突事件，在物理上是警察殘忍、喪心病狂；但在政治上，被逼到角落的是港政府以及警察。

吳崢解釋，從一開始「反送中」訴求演變至現今與國家政權之對抗，還有香港民族意識的團結，抗爭的終點就是落實民主，已達實質意義的「一國兩制」但北京政府絕無法接受，因一旦香港落實民主，便可能對其他省份起示範作用。

吳崢也分析，香港警隊大約3萬人，香港又無獨立鎮暴警察部隊，因此在連續的抗爭活動中，香港警察體系早已透支，警隊已無法壓制抗爭能量，在現場只能寄望採取更高強度、暴力的手段，最後必然導致抗爭武裝衝突化，中國共產黨強力介入只是時間問題。

吳崢最後寫道，現今港府以及北京政府所做的策略，都只是出手的前兆，並憂心香港局勢即將面臨「天翻地覆的變化」。對於堅持信念的香港人，吳崢致上完全的敬意，並表示會在台灣堅定捍衛民主價值，支持香港，要香港朋友一切小心。

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