蔡英文：學習扶輪的精神 為世界永續發展貢獻

2019-08-13 12:34

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見2020-2021國際扶輪社社長柯納克伉儷及2021台北國際扶輪年會委員訪問團，對於2021年國際扶輪年會在台北舉辦表示熱情歡迎，政府也會盡可能提供協助，並期盼全世界的扶輪社友能夠透過2021年的台北國際扶輪年會，體驗台灣多元的文化、品嘗世界一流的美食，同時也感受臺灣人民的熱情。

總統致詞時首先歡迎柯納克社長伉儷來到台灣，並恭喜柯納克社長獲得國際扶輪社友的肯定，即將在2020至2021年度成為國際扶輪社第一位德國籍的社長。相信國際扶輪社未來在柯納克社長的領導下，一定會延續多年來的服務精神，為世界帶來更多美好的改變。

總統也感謝國際扶輪社前社長黃其光，不但是第一位來自台灣的國際總社長，也成功爭取到2021年國際扶輪的世界年會在台北舉辦。總統說，到時會有100多個國家、超過4萬名的扶輪社社友共襄盛舉。「我們會張開雙手，熱情歡迎。」

總統說，她希望全世界的扶輪社友可以透過台北國際扶輪年會，體驗台灣多元的文化、品嘗世界一流的美食，相信大家一定都能賓至如歸，感受台灣人民的熱情。

總統承諾，在未來台北國際扶輪年會主席謝三連的籌辦過程中，政府也會盡可能提供協助，讓活動順利圓滿。就像扶輪宗旨告訴我們的：透過世界性的聯誼，將可以增進國際間的瞭解、親善及和平。

總統認為，台灣是國際社會的重要成員，也擁有眾多熱心付出的扶輪社友。我們會持續學習扶輪的精神，一起為世界的永續發展帶來貢獻。

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