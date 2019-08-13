支持港人爭民主人權 外交部將給予個案人道協助

2019-08-13 12:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港反送中愈演愈烈，昨晚更因港警暴力攻擊導致市民可能失明，引爆市民怒火，癱瘓香港國際機場要「黑警還眼」。對於香港局勢，台灣政府已明示啟動人道救援給予個案協助。外交部今天並重申，台灣支持香港人民爭取自由、民主、人權立場不變，呼籲港府聆聽人民聲音。

民進黨昨（12）晚透過臉書聲明，強烈譴責北京與港府跨越道德底線的暴力作為，並提到11日晚間香港並沒有戒嚴，卻發生血腥鎮壓，手段相當惡質。聲明並提及，總統蔡英文與相關部會並已下令，要對香港民眾伸出援手，未來將會用人道救援的方式，給予個案協助。

外交部發言人歐江安今天在例會上說，台灣高度關注與密切注意香港局勢，相關發展令人感到憂心，台灣關心也心疼，尤其「反送中」目前被定調為「恐怖主義」，發展令人遺憾。

歐江安也重申政府立場表示，總統、外交部長與陸委會等，這幾個月以來多次發布相關聲明，台灣堅定支持香港人民爭取自由、民主、人權立場不變。總統也特別透過推文與媒體專訪，表達暴力鎮壓無法解決問題，呼籲香港政府必須聆聽人民聲音，了解問題癥結所在，我方誠摯期盼香港早日恢復寧靜。

有關給予港民協助的部分，歐江安則說，會針對來台需要協助的個案，給予人道考量，協助細節由主政機關陸委會說明。

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