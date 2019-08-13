白狼率眾赴北檢 要拿獻金案起訴書吃閉門羹

2019-08-13 12:12

［記者錢利忠／台北報導］中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，被控接受中國金援在台組織犯罪活動，今被依違反政治獻金法、偽造文書等多罪起訴；此外，張安樂另涉嫌在今年2月率眾前往立法院抬棺抗議，今另被依違反集會遊行法被告身分傳喚到庭；張安樂庭訊後直接到設有門禁的台北地檢署檢察官辦公室外，打算索要政治獻金案的起訴書，但不得其門而入。

今早10點多，張安樂等多名統促黨成員，因涉違反集會遊行法案，遭北檢傳喚到庭，庭訊約半小時結束；張安樂隨即從2樓偵查庭搭電梯到檢察官辦公室所在的北檢4樓，並向法警指稱要向檢方索要起訴書。

由於北檢檢察官辦公室設有門禁，張安樂等一行人沒有通行證，無法進入受管制的辦公室區域，一行人就站在門禁外的法警服務台旁，請法警向檢方轉達其訴求；後來北檢法警向張安樂等人表示，指書記官轉達稱起訴書還沒準備好，張安樂等一行人這才搭電梯下樓離開。

張安樂︰威權時代隨時可進檢察官辦公室

張安樂離開北檢前受訪表示，在以前的威權時代，隨時可以進檢察官辦公室，記得他當年被起訴陸海空軍刑法第84條，唯一死刑的罪，他收到傳票感覺莫名其妙，跑去檢察官辦公室對承辦檢察官說：「你起訴我，連起訴書都不給我！」後來那個案子判無罪，那時候的檢察官有案子就起訴你，隨便你去打官司。

今年2月26日早上10時許，張安樂等統促黨成員，在未經合法申請下，涉嫌動員大批抗議人士，在北市中山南路立法院周邊違法舉行集會，經警方依違反集會遊行法舉牌警告、命令解散、制止，事後張安樂等多名統促黨成員均被依違反集遊法函送法辦。

針對政治獻金案被起訴一事，張安樂今受訪表示，只有「4個字」，就是「雷聲大，雨點小」，愛用什麼罪名就用什麼罪名（指檢察官），他還抱怨指出，那時候來搜索，檢察官啦、調查局啦，好像犯了什麼滔天大罪一樣，黨部的電腦什麼都拿走了，到現在都沒歸還，最後罪名都是羅織的。

張安樂受訪時還反問說，我跟兒子媳婦的錢，我們用來用去，這算挪用公款嗎？我們不是美國人啊，美國人是兒子、父親、先生、太太的錢，分得清清楚楚，不要說跟家人，跟外面朋友的錢都不會這樣分啦，沒有罪名只能這樣講，我們租的車子給黨部用，這叫違反政治獻金法？太扯了。

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