訪客太多也煩惱 議員禁助理用這款咖啡機待客…

2019-08-13 11:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣議員廖梓佑服務處因訪客多，咖啡用量可觀，其助理看到臉書社團PO的噁招咖啡機，咖啡流出時會讓人有「相撲選手拉肚子」的錯覺，建議辦公室也來裝一台，咖啡用量一定會銳減。廖梓佑看到這段影片笑翻，但要求助理千萬不要倣效，繼續用虹吸式或手沖咖啡，讓訪客安心咖啡。

南投縣議員廖梓佑服務處，因廖梓佑和助理都愛喝咖啡，服務處主打咖啡香和人情暖，盼訪客都有賓至如歸的感覺，但因咖啡好喝，咖啡用量也相當大，大到助理常驚呼「這包咖啡豆不是才剛打開，怎麼那麼快就沒了？」。

廖梓佑的助理之一洪子綾，是廖的女兒，她一向搞笑，在臉書「爆廢公社」看到一段招咖啡機影影片，出水口正好是相撲選手的屁股，影片還配上拉肚子伴隨屁聲的音響，PO文者指辦公室員工咖啡喝太兇了 ，老闆只好換上這款咖啡機，果然用量少減少50%，她拿給「老木」兼「頭家」的廖梓佑看，建議服務處也在咖啡機加製一個相撲選手像，就可節省咖啡豆的用量。

廖梓佑和其他助理看到這段影片，笑到淚都流出來，廖梓佑雖大讚該搞笑咖啡機「有創意」，但大力阻止女兒洪子綾倣效，她說，喝咖啡就是要心情愉快，不要讓訪客和選民覺得不舒服，寧可咖啡豆用多一點，也不要讓人有「議員小氣，想趕客人走」的感覺。

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