國民黨：吳敦義近期確實派員赴北京 望恢復自由行

2019-08-13 11:18

〔記者林良昇／台北報導〕本報報導指出，中國片面宣布將暫停中客赴台自由行，國民黨主席吳敦義近期派前陸委會副主委張顯耀，及國民黨大陸事務部主任周繼祥赴北京，與國台辦主任劉結一等涉台官員見面。國民黨今坦言有此事，吳敦義令國民黨大陸事務人員向陸方表達，希望儘速恢復開放自由行，以維護兩岸民間交流。

國民黨發出新聞稿，針對本報報導「吳敦義急派密使赴京」，國民黨今表示，面對當前兩岸局勢緊張，導致台灣多項產業受到衝擊，百姓生計受到影響，吳敦義近期屢接我旅館、旅遊等產業協會的陳情，基於苦民所苦，爰令國民黨大陸事務人員向陸方表達，希望儘速恢復開放自由行，以維護兩岸民間交流。

國民黨表示，由於兩岸當局的對峙，大陸方面陸續祭出限制陸客來台自由行等兩岸交流禁令，台灣方面受到的影響與衝擊是全面性，並不僅於國民黨執政的縣市，但民進黨政府面對業者的反映與陳情，卻只能逞口舌之能，雙手一攤，無力解決問題。

國民黨始終認為，兩岸之間秉持一中各表、九二共識原則，從事善意的交流互動，增加互信與互知，始能維繫兩岸關係和平穩定的發展。國民黨衷心期盼，兩岸當局能放下成見，以百姓福祉為優先，充分溝通協商，化解歧異，共同創造兩岸之間的最大利益，這才是兩岸人民之福。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法