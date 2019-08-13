慶祝軍人節 國軍與中職猿獅象三球團合作

2019-08-13 11:08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕一年一度「軍人節」在今年9月3日登場，國軍已規劃一系列活動，並再度和中華職棒合作，預計8月16日在Lamigo桃猿隊主場桃園球場、8月23日在中信兄弟主場台中洲際球場、8月28日在統一7-ELEVEn獅主場高雄澄清湖球場，除舉辦職棒開球活動，也廣邀官兵和眷屬觀賽，目前已有1萬多名官兵與眷屬參加。

國防部文宣心戰處長樓偉傑表示，今年以「從軍報國從不過時，軍人承諾永不變質」為主軸，舉辦「表揚大會」、「職棒開球」、「國軍有愛」、「穿軍服，我驕傲」、「勇敢同行藝起SHOW」、「敬軍電影特映會」及「企業敬軍」等多場次各類型活動，並增加「形象影片」、「榮耀軍旅報導」及「禮讚國軍宣傳」等文宣規劃。

樓偉傑表示，今年最特別的是「國軍有愛」及「穿軍服，我驕傲」這兩項活動，8月20日至9月10日期間的周末或假期，國防部特別鼓勵各部隊主官（管）率領官兵著軍服前往弱勢及公益團體表達關懷，將「愛民」行動與「愛國」精神相接合。此外，在9月3日軍人節當天，國防部更鼓勵各部隊幹部邀請官兵穿著軍服、攜帶眷屬，從事休閒娛樂、用餐等活動，讓軍服成為象徵榮耀的服裝。

此外，中華民國軍人之友社及國防部福利事業管理處，特別與國內知名廠商異業結盟，自8月1日起陸續推出「企業敬軍優惠專案」，總計1萬餘間商家響應；另外，今年國防部特別設計、製作「敬軍標章」提供廠商運用，以展現社會對軍人的支持和認同。國防部也將公佈新的3D動畫片「頑強自信」。

除上述活動之外，國軍8月24日在北市信義區香堤大道，由心戰大隊、空軍儀隊、特戰官兵、花防部原民社與南強工商、育達商職等兩所學校社團共同表演，另邀請華視主播房業涵和陸軍601旅黑鷹直升機飛官牛治平少校主持。

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