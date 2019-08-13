私菸案》檢調續追名單 侍衛室、非軍職人員3交保

2019-08-13 09:42

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案，近日來持續比對訂菸名單上的金流，昨再次提訊在押的總統府侍衛室少校吳宗憲，以及傳訊吳宗憲團購名單中的前侍衛室軍官林志建、徐兆峰、非軍職人員李宗原等人，另傳喚華航前經理沈珉、先前獲20萬元交保的空品處代組長黃川禎等人，今訊後分別諭令林志建20萬元交保、徐兆峰、李宗原則各30萬元交保。

檢調偵辦國安特勤私菸案，針對免稅菸品等物流運作及保稅倉庫存放疑點，除密訊多名華航高層及華航空品處、華膳空廚等基層職員之外，為釐清涉案軍士官當初轉帳及匯款等記錄，也發函玉山銀等10多家銀行，調閱相關訂購人的轉匯金流，清查有無幕後藏鏡人請託訂菸等可能，以錢追人。

全案被告現有17人已到案，特勤軍士官佔13人，除遭羈押禁見的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉外，先前其餘11名軍士官分別被諭令20萬至50萬元交保；華航人員涉案被告包括前資深副總羅雅美、前副總邱彰信、黃川禎及空品處協理于堯等人；至於被民眾告發圖利，現為他字案被告的華航董事長謝世謙，目前還未被傳喚。

根據國安局公佈的調查報告，共76人涉案，國安局25人、侍衛室49人、憲兵警衛大隊2人，合計團購7977條免稅菸品，永和警衛室1位少將坦承自己有抽菸，也參與此次團購行為，但委購數量不多，該名少將也已接受過檢調偵訊。

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