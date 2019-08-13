黑韓連連？ 前藍委：韓國瑜想必強到無懈可擊了

2019-08-13 09:32

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨中央評議委員會委員陳宏昌前天公開狠批國民黨「為何提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」被國民黨總統參選人韓國瑜陣營嗆告，前高雄縣長楊秋興也質疑「都是現在進行式怎麼告？」對此，韓陣營副執行長、前立委孫大千今天在臉書發文表示，韓國瑜想必是強大到無懈可擊了，否則怎麼只剩下這些不入流的黑韓手段呢？

孫大千指出，黑韓一開始是把韓國瑜說成酗酒成癮的酒鬼，講到連國民黨大老都當真，跳出來勸告韓國瑜戒酒，其實有沒有酗酒成癮一眼就看得出來，「有些人以為台灣民眾是瞎子嗎？」

孫表示，接著又開始把韓國瑜塑造成體弱多病的政治人物，講到連支持群眾都憂心忡忡，深怕韓國瑜撐不到總統大選，但有誰看過哪一個渾身是病的人，不但可以爬下水道、視察清淤，還可以身手矯健，一躍上樹呢？

他說，再來，乾脆把韓國瑜20年前的陳年往事，再拿出來加油添醋一番，不但時空錯置，連從來沒發生的事也通通栽到韓國瑜的頭上，然而，現在的韓國瑜早就已經蛻變轉型，完全不一樣了。這些人是把成千上萬的庶民夥伴都當成是只會盲目崇拜的傻子嗎？

孫大千質疑，如今刻意把韓國瑜抹黑成一位「花天酒地、病入膏肓、抽煙打牌抱女人」的總統候選人，真的會有人相信嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法