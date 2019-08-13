被罵怕了？高雄凌晨大雷雨多處積淹水 韓國瑜緊急改行程看災

2019-08-13 09:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄今凌晨持續大雷雨，造成多處積淹水，永安、彌陀則一度傳出 3千多戶停電，高雄市政府今上午7點34分、緊急通知上午8點召開災害應變中心工作會議，市長韓國瑜準時到場主持，了解各區災情並協調後續處置，會後也臨時更改上午行程，決定先到田寮、阿蓮等積淹水區勘災。

韓國瑜今天第一場公開行程，原本是上午9點30分在鳳山行政中心，但清晨疑因大雨造成多處積淹水，清晨約6點50分聯繫相關單位要召開災害應變會議，7點34分則緊急對外通知、上午8點要開會，相對於周日大雨卻不在高雄、引發外界議論，今天動作明顯迅速很多。

韓國瑜說明，上午雨勢趨緩後，湖內、田寮還有一點積水情況，其他各區大致良好。

大樹仍有兩百戶停電，主要是因變電所遭雷擊、雷擊之後，其他很多區域積水消退都非常快，永安彌陀3千戶停電都已搶修完成。

積水退很快 韓國瑜自傲：水患預防產生效果

對於台南宣布停班停課，鄰近台南的湖內區有民眾抱怨，韓國瑜則指出，高雄整體雨量並沒有達到停班停課的標準，災防會議後會立刻去看淹水比較嚴重的阿蓮、田寮。

他強調，市府從今年二月開始，經過五個月的水患預防措施，感覺已經產生效果，目前為止來講，我們（市府）是戒慎恐懼，但是積水情況，退的速度都非常的快，大家應該可到。

他說明，從利奇馬颱風的關係到現在，災防中心都維持三級開設，今天凌晨兩點開始，市府就密切注意這個整個降雨與防災情況，到凌晨五點半，基本上各區的狀況都掌握住，所以清晨決定提升為二級並開始進駐（開會），原本是由副市長主持，但心裡覺得市長本人要來看了解這個狀況，所以自己過來主持。

市府說明，今天凌晨到清晨持續大雨，導致田寮、湖內、茄萣、彌陀、永安、仁武、鳥松等區域，傳出多處路段積淹水，部分路段、橋梁因為安全考量，立刻採取封閉管制措施，但清晨雨勢減緩後，積淹水都已逐漸消退。

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