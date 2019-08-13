楊秋興批韓國瑜 臉書照例引來韓粉圍剿

2019-08-13 00:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高雄縣長楊秋興透過臉書批判高雄市長韓國瑜，照往例、立刻吸引大批韓粉圍剿，還有網友提問，這些您是今天才知道，還是去年就知道、還跟他一起欺騙選民？

楊秋興質疑韓國瑜與禮運大同篇背道而馳，既不賢又不信不睦；韓國瑜説他不愛錢，還承諾要捐出選舉補助款、節餘款，至今仍空口白話？

他進一步質疑韓國瑜擅長操作權術，最典型的庶民與權貴二分法，正是共產黨的鬥爭方式，由其申報的現金存款、三十多張儲蓄型保單，高級違規農舍、高級電梯別墅，他那裡是庶民啊，何況家族當了那麼多屆的議員、立委，他是權貴吧！

他預言韓國瑜還有更大的未爆彈，北農時期採購案、選舉undertable的捐款、會計師簽證的選舉經費，內行人都很清礎，監察院申報單據都已握在民進黨手中，單據申報都 確實嗎？這可能還是刑事責任呢？

此外，楊秋興點出韓國瑜曾被起底、在北京大學唸政府管理學院博士班長達九年，管理學院是專門培養高級幹部機構，這段期間韓一直以潦倒落魄在山上修行帶過，其實是在大陸潛修，今已落出馬腳，這才是真正問題的嚴重所在啊！

楊秋興臉書昨晚已湧入不少韓粉嗆聲，「選完是不是沒拿到位置？」、「你把白骨這二個字詮譯的真好」、「放下吧！老縣長。政治交朋友比樹敵重要。」、「唯一支持韓國瑜」、「無法團結請到別黨好嗎？」；也有網友為楊秋興打氣，「韓粉勿來洗版，他有講話的自由」、「楊秋興所言，土地公背書」、「謝謝楊縣長正義發聲」。

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