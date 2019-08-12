酸韓國瑜整慘國民黨 柯文哲：吳敦義要負最大責任

2019-08-12 22:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰激烈，台北市長柯文哲今晚接受年代《新聞面對面》專訪，談到高雄市長韓國瑜參選總統，他直言，韓國瑜「真的改變國民黨」了，「國民黨被他整得多慘」，他也坦言感到憂心，認為韓國瑜跟旺中的關係「那樣不行」，更透露，原本旺中支持他，但他「不聽話」，他認為，做為台灣人還是有底線的，「不是你叫我說就說」，但很多韓國瑜講的話「奇怪，怎麼會是⋯⋯」？引發現場媒體追問，柯P是否影射旺中在韓國瑜背後下指導棋。

柯文哲指出，搞成這個局面，國民黨主席吳敦義要負最大責任，當時如果用新北市前市長朱立倫順順地打，一定贏了，不要出怪牌，一下子拉韓國瑜，一下子拉郭台銘，但其實是自己想當，如果不要把「自我」在最前面，就不會搞成這樣子，不要出怪牌，朱立倫就贏了，現在這樣就玩過頭了。

柯文哲直言，韓國瑜可能會變成中華民國總統，「我們都很憂心」，隨後更嘆了一口氣說，儘管政治上有政治上的現實，但是韓國瑜和旺中的關係就不行。

柯P還透露，旺中集團一開始支持他，但後來不支持，是因為他不是那麼聽話，「兩岸一家親」是底線，他已經和中國表達善意，「我也沒有說要去中化、去蔣化」，但「你也不能跟我說你要講這個、講那個」，因為作為台灣人還是有底線，「不是你叫我說我就說」；柯P一度鬆口，後來發現怎麼很多韓國瑜說的話，「奇怪怎麼會是⋯⋯」。

現場媒體人質疑，所以柯的言下之意是影射旺中在對韓國瑜下指導棋嗎？柯沒有正面回應，僅說，媒體可以有立場，但不能太過分，也要有格調，「我們是和中國大陸表達善意，但不是每一句話就照你的，有些可以，有些不行，台灣還是要有主體性。」

柯文哲更以歷史為例，指有人說韓國瑜是李自成、洪秀全，也有人說是劉邦，但歷史是事後才知道，所以就是心存善念，盡力而為，不要把自己擺在最高順位，歷史很難預測，就是盡力啦。

至於是不是和旺中集團董事長蔡衍明意見不合？還是蔡衍明另有「新歡」？柯文哲表示，自由時報創辦人林榮三過世以前曾和他談過話，他也和蔡衍明談過話，他都不懷疑這兩位愛台灣的心情，但兩人愛台灣的方法完全不一樣，「有時候你不同意就少來往就好了」。

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