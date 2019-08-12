國安私菸案》檢調再提訊吳宗憲、搜索華航空品處

2019-08-12 19:58

〔記者黃捷／台北報導〕檢調持續偵辦國安局私菸案，「國安局組」今再赴少校吳宗憲服務的總統府侍衛室調取資料，並提訊吳宗憲釐清案情；另外，「華航組」今也搜索空品處，2度約談代組長黃川禎及華航基層等4人，晚間將陸續移送台北地檢署複訊。

國安局私菸案自上月22日爆發迄今，檢調已陸續約談國安局、關務署及華航人員等共131人次，列為被告的共14人，除了少校吳宗憲、張恒嘉外，華航方面則包括空品處前副總邱彰信、前資深副總羅雅美及黃川禎等人；吳、張目前收押禁見中，邱、黃則分別以70萬元、20萬元交保。

總統蔡英文「自由民主永續之旅」出訪友邦，吳宗憲、張恒嘉負責承辦免稅菸品訂購業務，總量多達萬條，並企圖在7月22日回國當天透過禮遇通關夾帶入境，當天在機場遭調查人員攔截，全案曝光後，才知道此事是國安局長年以來陋習，只是這次訂購數量破紀錄。

而黃川禎從2012年就在空品處承辦專機免稅品業務，後被調往機上餐部門1年多，華航為辦理本次專機採購案，才又調他回來處理，檢調因而懷疑他的上級主管對於私菸案早就知情。

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