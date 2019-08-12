賈麥岱當選瓜地馬拉總統 和副總統都是台灣友人

瓜地馬拉保守派候選人賈麥岱（Alejandro Giammattei，左），和副總統候選人卡斯提佑（César Guillermo Castillo，右）皆為台灣長期友人。（美聯社）

2019-08-12 21:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕瓜地馬拉總統大選開票顯示，保守派候選人賈麥岱（Alejandro Giammattei）遙遙領先對手，賈麥岱並已於12日自行宣布當選。外交部今表示，賈麥岱及副總統候選人卡斯提佑均為台灣長年友人，與我友好、長期互動密切。我駐瓜地馬拉大使賴建中並已向賈氏表達祝賀，待選舉結果正式公布後，我政府將致總統親簽賀函。

我中美洲友邦瓜地馬拉於8月11日舉行總統大選第二輪投票，目前最高選舉法院已開票97％，奮起黨（VAMOS）總統候選人賈麥岱及副總統候選人卡斯提佑（César Guillermo Castillo）暫以58.56％的得票率領先，對手前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）則僅獲41％，賈麥岱已自行宣布當選。

外交部今天回應媒體詢問表示，賴建中大使已先向賈氏表達祝賀。我國政府則將待瓜國選舉結果正式公布後，透過駐瓜大使館，轉致總統蔡英文及副總統陳建仁的親簽賀函。

外交部並表示，賈麥岱總統候選人及卡斯提佑副總統候選人均為台灣長年友人，與我國關係友好，長期互動密切，2人並對台瓜兩國近年來的合作情形表示感謝。

瓜地馬拉是我國在中美洲重要友邦，外交部發言人歐江安今天並表示，台瓜雙方合作關係密切穩定，成果廣受各界好評，未來兩國將在既有的友好基礎上，持續深化邦誼與各領域的合作交流。

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