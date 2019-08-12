反送中》中方定調恐怖主義 蔡依橙：意為暴力鎮壓鋪路

2019-08-12 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國港澳辦今（12日）針對香港反送中事件，用上「恐怖主義」一詞。對此，醫師蔡依橙表示，足以顯現香港當局無意檢討政策，且對中國共產黨的旨意唯命是從，而這就是所謂「一國兩制」的下場。蔡依橙表示，以曾被強加「恐怖主義」罪名的新疆為借鑑，香港後續即將面臨的就是軍隊鎮壓，再來是全面進行滲透、洗腦，也就如同新疆現況。

根據「蔡依橙的閱讀筆記」貼文指出，中國因自身的腐敗與歧視治理，引發新疆民眾零星的和平抗爭。然而，中國政府卻利用911事件後的反恐情緒，來羅織「恐怖主義」罪名，強加在新疆上，再藉由資訊壟斷，由官媒來宣稱新疆問題是「極端思想」造成的恐怖主義。但事實上，新疆並沒出現過任何有組織、有規模的「恐怖主義」行為。

蔡依橙指出，這些指控都只是中國政府在為將來的暴力鎮壓來鋪路。而在暴力鎮壓之後，接連而來的就是一連串我們所知，中國對新疆的全面打壓、監控、集中營、孤兒院，及抹去新疆文化的行徑。如今，也將降臨於香港。

文末，蔡依橙表示，「一個中國看新疆，一國兩制看香港」，如果台灣人希望台灣有天也淪為香港現況，生命安全受到嚴重威脅，就去支持中國政府所讚賞的總統候選人。至於是哪些人選，蔡依橙不明言，只表示「是誰呢？以下開放作答」。

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