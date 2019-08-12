「刺蔣案」鄭自才：台灣地位未定是事實 民進黨應揭真相

2019-08-12 18:57

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「台澎國際法．法理建國黨」今日在立法院召開記者會，談論「台灣地位未定論」，「刺蔣案」主角之一的黨主席鄭自才表示，台灣地位未定是歷史事實和法律狀態，也是台澎住民可以依據二戰後「去殖民化」的國際共識、行使自決權建國、成為真正主權獨立國家的堅實基礎，呼籲民進黨政權應拿出氣魄、勇於揭發真相。

鄭自才表示，先前有媒體報導南一版、龍騰版歷史課本所提的「台灣地位未定論」，藉此指控民進黨在新課綱內放入「台灣地位未定論」是為了「台獨」鋪路，前總統馬英九也曾稱「台灣未定論」是「胡說」，縱使台灣法理地位說法很多，還包括「台灣光復論」、「有效自決論」等，但他認為，台灣在國際法的法理地位就是「未定」。

鄭自才說，中華民國國史館2016年解密開放的歷史文獻中，可清楚看到中華民國行憲後首任總統蔣介石曾在1949年發電報給台灣省政府主席陳誠，明白指出台澎只不過是「我國（中華民國）一託管地性質」。而從國際法角度，如僅是託管地，就表示中華民國未有台澎主權。

他也說，如主張中華民國政權擁有台澎主權，無異是主張「台澎是中國領土」，因此他認為，台灣地位未定是為保護台灣，確保如中共武力犯台協防時，不會造成「干涉他國內政」爭議。

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