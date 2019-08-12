稱「抱女人」嚴重毀謗 韓國瑜競總限陳宏昌3天內道歉否則提告

2019-08-12 17:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨中評委陳宏昌昨表示，「國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂、可以抱女人的人當總統」；韓國瑜競選總部今指出，韓市長為國民黨提名總統候選人，時時自我警惕、潔身自愛，「抱女人」這3個字對於韓市長來說，是非常嚴重的毀謗與中傷。

韓國瑜競選總部由執行長林國正、發言人何庭歡與律師今召開記者會，強調今天會寄出存證信函，要求陳宏昌3天內公開道歉，否則將依法追究相關法律責任、以正視聽。

韓國瑜競總指出，陳宏昌昨日在蔡總統出席參拜湧蓮寺的公開行程中，誣指韓市長並發表不實的言論，進行惡意的抹黑，韓市長為國民黨提名總統候選人，時時自我警惕，潔身自愛，「抱女人」這3個字對於韓市長來說，是非常嚴重的毀謗與中傷。

競總強調，韓市長從擔任公務員以來，並未再打過一場麻將，市長任內也從未喝醉。陳主委言論引發大量媒體報導，與現在事實不符，已導致韓市長名譽受損。

競總今天將寄出存證信函，要求陳宏昌收到後、3天內公開道歉，否則將委請律師依刑法第310條加重誹謗罪及民法侵權行為，追究相關法律責任。

律師也提醒社會大眾，未來若再發生類似事件，韓市長將委由律師主張相關權利，並進行訴追，敬請各有心人士自重。

林國正說，後續要看陳宏昌有無道歉、以及道歉的誠意，再做進一步的法律行動。

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