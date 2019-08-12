獨家》罷韓團體申請2場「we care」遊行 警要求3天補件

2019-08-12 15:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕罷韓團體將於11月16日、12月21日大串聯，將舉辦2場10萬人大遊行活動，WeCare高雄發起人尹立、基進黨李雨蓁、民進黨議員簡煥宗今正式向高市警局遞件申請，罷韓團體指韓國瑜開的政見支票幾乎全跳票，面對週休2日的市長，自己的高雄自己救了，申請書送進警局，記者掌握申請書未附「相關集會地點、場地同意書」，警方要求3天內補件，屆時仍未取得依法駁回。

市警局保安科受理後立即初審，發現「we care高雄大遊行」申請人未取得相關集會地點、場地同意書，包駁二鐵道文園區、文化中心需向文化局申請，時代大道需向工務局申請，但未見這些文件，警方已告知申請人補件，最慢要在大遊行前6日取得並遞交，此期間視同未獲准通過，警方透露3天內若未駁回申請，將比照同意結果，所以保安科十分謹慎處理。

尹立表示「憲法」有保障人民集會遊行的權利，若韓市長動用行政資源否決遊行將會違憲，罷韓團體絶不放棄。

尹立、簡煥宗、李雨蓁3人由曾任法官的民權律師孫少輔陪同，今天上午9點40分遞進警局申請書，尹立強調，上次公民割草申請場地被拒，之前有些罷韓的店家受霸凌，甚至有公民團體也憂心遭韓粉霸凌與威脅，在韓國瑜主政的高雄市府，竟發生這樣的事情，記憶裡只有在白色恐怖的年代才看得見，請韓市長不要說一套、做一套，尊重人民集會遊行和言論自由。

議員簡煥宗表示，市議會第二會期將於9月底開始，不知道韓市長會不會全程參加，高雄市民面對一位週休2日的市長，自己的高雄自己救，如果這2場大遊行不被通過，將質詢韓市長什麼理由？若獲通過，也會在議事廳給他肯定。

李雨蓁表示，韓市長讓高雄市過去民主聖地變成寒天凍地，因韓用公權力4次打槍公民割草申請的集會遊行，已經走向過去威權的時代，「we care高雄大遊行」是守護台灣民主與走向紅色威權的對決，去年曾舉辦號召了20萬人走出，表達不喜歡被特定媒體抹黑，不希望台灣家園變成下一個香港。

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