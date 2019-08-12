會不會陣前換將？ 蘇治芬落淚哽咽說...

2019-08-12 14:33

〔記者廖淑玲／雲林報導〕民進黨已提名前麥寮鄉長許忠富參選下屆雲林海線立委，基層卻傳出換將聲，為表明心志，立委蘇治芬6日起與許忠富苦行300里，今天是第7天，蘇治芬說，黨主席下達「只能加分，不能失分」命題，她和許忠富都在深切反省中。

正在政治苦行的蘇治芬今天和許忠富來到土庫地區，土庫鎮長張榮麗、元長鄉長李明明、前北港鎮長張勝智、前台西鄉長趙瑞和等人都陪同苦行，風雨無阻，眾人都繼續「苦行」行程，未受外界風風雨雨的影響。

面對外界換將說甚囂塵上，甚至可能得再次面對張家參選，蘇治芬一度落淚哽咽說，她對抗張家20年，但去年11月24日選舉結果把她的心都打碎，很傷心，此次藉由苦行，讓她和許忠富一次反省的時間，苦行結束後將會再和黨主席面談。

蘇治芬今天在苦行時點名批判前雲林縣長李進勇不夠認真，導致失掉雲林的執政權，讓明年的總統大選及立委選舉陷入困境。

許忠富強調，獲黨中央提名成為候選人以來始終非常勤走基層，但去年發生「高鐵事件」遭人在高鐵雲林站前毆打後，造成全家人包括妻子、子女都非常擔心他的安危，但他顧全大局仍全力以赴，完全聽從中央黨部的指令。

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