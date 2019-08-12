拜廟被侯友宜酸 蔡英文：拜神之餘向民眾報告政績

2019-08-12 14:19

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小英連2天參拜新北廟宇 侯友宜酸︰你拜你的神，我做我的事情

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統昨天至新北市參拜宮廟，今天在新北市長侯友宜陪同下視察捷運萬大線第二期工程，侯卻當面酸「你拜你的神，我做我的事情」。對此，蔡英文回應，宮廟是民眾聚集的地方，拜神之餘也要利用機會向民眾報告政績。

蔡英文表示，她曾參選新北市長，現在也是永和居民，作為新北市民，她謙卑期待市長可以為市民多做一些事情，而作為總統，她會盡其所能幫助市長，讓市政如期、如質執行。

蔡英文說，她了解新北市民對交通建設的期待，因此中央政府在非常侷限的預算內，找尋新的預算空間，執政初期推動前瞻基礎建設計畫，有一部分是為了軌道建設，包括萬大線二期工程，也是從前瞻計畫找到預算支援。

蔡英文指出，侯友宜強調「做事情」，並提出新北市後續的交通建設需求，她很感謝市長提出的建議，讓交通部長林佳龍有機會向大家報告，新北市未來交通建設的規劃進度，中央希望突破現有的預算，支援地方的需求，「畢竟總統也是永和市民」。中央政府很注重交通建設，尤其是北部都會區的交通建設，「我們確實有在做事，而且很努力的做事」。

對於參拜宮廟一事，蔡英文解釋說，拜神是希望神明可以保佑地方，保佑台灣平安，很多宮廟是民眾聚集的地方，共同討論地方與國家事務，她在拜神之餘也利用機會，向民眾報告政府做了什麼事情，政府不但要做事情，也要向人民報告做了什麼事情。市長有沒有陪同不重要，重要的是市長為市民努力做事情。

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