陳柏惟提3Q解藥「消顏、止統、袪韓」 綠營中市黨部相挺

2019-08-12 14:25

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨台中市黨部、市議會黨團今日召開記者會，全力支持台灣基進發言人陳柏惟參選台中市第2選區立委，以擴大抗中保台力量，並共同推薦陳柏惟針對台灣現況提出的3Q解藥，即能「消炎（顏）」、「止痛（統）」、「袪寒 （韓）」。

民進黨台中市黨部主委何明杰表示，看到香港目前的狀況，讓人對守護自由民主有更深的體會，民進黨此次與台灣基進合作，一起抗中保台是共同的目標，也讓台中成為政黨合作抗中大聯盟的最佳典範，民進黨也會將時代力量立委洪慈庸及陳柏惟團隊，納入總統蔡英文台中競選總部運作，擴大抗中保台力量。

黨團總召李天生率同議員邱素貞、黃守達、曾朝榮、陳淑華、江肇國、張耀中、張玉嬿 、賴佳微、蔡耀頡、施志昌皆到場聲援，立委第2選區轄區內的議員陳世凱、楊典忠、林德宇、張家銨也表示全力支持陳柏惟參選。

陳柏惟指出，台灣正面臨3大致命的病症，分別為地方派系赤化、中國代理人深化、中國對台統戰檯面化，而他參選就是希望能夠對症下藥，以一張台灣牌換掉一張中國牌的概念，從中台灣帶動台灣人民護台防中的意志，讓本土執政在2020得以延續。

陳柏惟在網路上的暱稱是「3Q」，他說，有支持者問「3Q是哪3個Ｑ」？其實「3Q」就是代表3種功能「消炎（顏）」、「袪寒 （韓）」、「止痛（統）」，正好就是當前台灣社會急需的續命解藥，要替台灣解危就必須要對症下藥，一人當選，滿足3個台灣迫切的需求。

何明杰強調，2020決戰中台灣，以陳柏惟的理念、魅力和爆發力，一定可以激起民眾的熱情，帶動大台中的選情，第2選區派他出馬，「絕對能一錠搞定」。

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