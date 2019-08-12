走唱白色記憶！促轉會與再拒劇團合作辦巡演

2019-08-12 14:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為重建回憶，找出歷史真相，行政院促轉會委由「再一次拒絕長大劇團」舉辦「明白歌」免費巡迴演出活動，透過音樂說書劇場方式，8月17日將在高雄路竹「黃溫恭先生舊宅」走唱白色記憶。

促轉會規劃，「明白歌」巡演活動，將帶著由檔案、口述史等史料中尋獲的故事，將它們帶回起點，傳遞當地的故事。並以多重述說與音樂演唱，重新拾回記憶、抵抗遺忘，也朝社會和解之路前進。

10年前，國家檔案局收藏的政治犯黃溫恭遺書曝光，開啟了「遺書歸還運動」的浪潮；今年8月17日將於黃溫恭舊宅上演的音樂說書劇場，則以台灣民間唸歌及橋下說書的演出， 透過虛擬人物阿吉仔，交織真實事件凸顯生命圖像。

此外，8月18日將於屏東縣佳冬國小登場的音樂說書劇場，會巡迴至此演出，乃因佳冬是白色恐怖時期屏東地區受害最深鄉鎮之一，及任教該校的鄭團麟等教師被白色恐怖案件所牽連。

再拒劇團9月21日也將移師宜蘭羅東的中興紙廠上演，該廠建於昭和10年，原為「台灣興業株式會社」下的紙廠。戰後被國民政府接收，在1952年至1954年期間，發生宜蘭地區最大規模的白色恐怖案件「羅東紙廠案」，國民黨政府槍決與監禁了游陳川、簡文憲、賴牡彬等數10名工人。

促轉會表示，希望藉由巡演活動，讓民眾能透過傳統與創新交織的藝文媒介，開啟另一種理解戒嚴時期國家暴力與人民創傷的可能，進而逐步累積台灣各地對於當地白色恐怖歷史，與轉型正義的相關討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法