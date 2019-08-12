「蔡賴配」啟動？蔡英文：我跟賴院長溝通沒問題

2019-08-12 13:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕前總統陳水扁昨天與前行政院長賴清德會面，外界認為是「蔡賴配」啟動的契機。蔡英文今天表示，她與賴院長之間的溝通沒有問題，民進黨一定會團結。

蔡英文今天視察捷運萬大線第二期工程，媒體詢問賴清德與陳水扁見面，是否意味「蔡賴配」啟動，代表兩人之間的溝通有進展？

蔡英文說，她跟賴院長之間的聯絡沒有問題，無論有沒有正式見面，兩人的溝通都沒有問題，此外，民進黨所有黨員與領導階層的人員，都深刻體認到團結非常重要，民進黨一定會團結。

至於「蔡賴配」是否成形？蔡英文沒有正面回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法