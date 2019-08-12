「台南有贏的機會」 南市國民黨團促中央盡速徵召洪秀柱

2019-08-12 13:31

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨前主席洪秀柱表態來台南選立委，國民黨議員大力支持。台南市議會國民黨團今天召開「民心已沸騰」記者會，指這次台南立委有贏的機會，要求國民黨中央在週三的中常會盡速通過徵召洪秀柱。

南市議會國民黨團書記長蔡育輝今天與市議員林燕祝、蔡淑惠、尤榮智、王家貞、洪玉鳳、李鎮國、許至椿、盧崑福、林美燕、李中岑和第三選區立委參選人童小雲，跟國民黨中央喊話，請黨中央聆聽地方的民意，徵召洪秀柱參選，以帶動台南立委選舉氣勢。

蔡育輝指出，台南市雖被外界視為艱困選區，但目前國民黨目前已徵召5位立委候選人，第一選區由他披掛上陣，第二選區李武龍，第三選區童小雲、第四區林燕祝，第五選區蔡淑惠，國民黨可說是精銳盡出，不會像上次不敢選，這次有贏的機會，建議中央快通過徵召洪秀柱來台南選舉。

林燕祝表示，當洪秀柱戶口遷到台南東區消息一出，基層士氣大振，台南立委參選人不再孤軍奮戰，綠地真會變藍天。

蔡淑惠說，洪秀柱讓人敬佩的是雖千萬人吾往矣的大無畏和大無私精神，台南國民黨全體立委參選人在洪秀柱帶領下，一定能殺出一條血路。

童小雲則說，她勤走基層，大家都非常希望洪秀柱來台南參選，因為這會是一股「洪流」。

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