蔡總統視察萬大線二期 侯友宜當面酸...

2019-08-12 12:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕總統蔡英文今天視察捷運萬大線第二期工程，「地主」新北市長侯友宜除了當面向總統爭取建設經費，更是砲火猛烈，直指中央給新北市的資源太少，還酸說「你拜你的神，我做我的事情」，讓現場氣氛一度尷尬。

侯友宜說，很榮幸總統到新北市關心未來的市政建設，這2天總統到新北市參拜廟宇，他有市政行程，沒有辦法陪同很「歹勢」，神明一定要拜，但是我們都是人，要做事情，人在做、天在看，「你拜你的神，我做我的事情」，言談之間酸味十足。

侯友宜表示，萬大線二期路線都在新北市境內，盼仰賴中央滿滿的支持，總經費555億元，中央補助174億元，新北市需負擔380億元。

話鋒一轉，侯友宜談到，新北市在六都的人均預算最低，獲得的資源很少，影響到大台北都會區發展，希望總統重新考量資源分配，全力支持新北市。

侯友宜還說，他就任以來從沒聽到中央說「侯友宜你要做什麼，我挺你！」他向總統喊話，希望多關心新北市一些。

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