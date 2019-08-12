2億變6億？盧市府意圖一張紙偷渡運動中心預算

2019-08-12 12:23

〔記者張菁雅、唐在馨／台中報導〕台中燈會預算涉偷渡事件重演？

台中市議會教育文化委員會早上審查市府運動局提案，赫然發現運動局送出：清水運動休閒公園工程計畫調為清水國民運動中心，預算竟然由原本的2億暴增為6億3241萬1110元，多位綠營議員痛斥：改名稱夾帶增加預算，是要規避議會審查嗎？

對此，運動局解釋這是自103年開始啟動的「清水運動休閒公園」預算，延續到現在，而改成國民運動中心，是在前市長林佳龍任內定案，這個案子是延續性的，送出預算並非要規避議會，但卻無法解釋從2億預算增加到6億3千多萬，為何不送追加預算及相關明細？

民進黨議員江肇國，黃守達，蔡耀頡及吳敏濟都表示質疑，江肇國並表示台中市府很奇怪，例如足球中心及巨蛋要換地點，盧秀燕市府都說換就換，有送議會同意嗎？為什麼這次單獨清水運動中心改變計畫就要送議會？難道是為四億的追加預算，偷渡要議會背書？

不過，國民黨議員李中，林碧秀等人則建議，既然是延續性的計畫及預算，調整休閒公園變為運動中心，但相關預算先拿掉，後續再審預算。包括無黨籍議員陳廷秀也認為相關計畫容及可行性評估都沒有，應該先做評估。

運動局長李昱叡強調預算先通過才能向中央爭取預算，希望預算能保留，只留下109年後的預算留待下次議會再審預算。

包括主席賴佳微等人都質疑，預算要送議會就應該有細目，有追加預算，而不是意圖用一張紙及一個名稱的改變，就想委員會先通過追暴增的4億多預算，到中午為此，是否退回仍在討論中。

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