見英智庫訪團關切反送中 蔡英文：讓台灣持續作民主燈塔

2019-08-12 11:55

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「英國高階智庫訪團」，期盼與英國持續深化各領域的夥伴關係，並給台灣最大的支持，讓台英關係不斷提升。

總統致詞時表示，今天很高興跟訪團貴賓見面，包括團長、英國國會上議院楚卡德勛爵（Lord Truscott），及幾位曾經來過台灣的團員，剛才她還聽到有團員講中文，非常歡迎大家來訪，跟台灣社會有更進一步的交流。

總統說，不論是團員所屬的智庫，或是個人關注的議題，都涵蓋了對印太戰略、中國銳實力、香港及台灣情勢的研究。

總統表示，相信團員也注意到，香港「反送中」運動仍然持續在發展。昨天大家也注意到香港的警民衝突非常嚴重，讓全世界支持民主自由的人民，都感到非常的憂慮。

總統指出，台灣曾經走過很艱辛的民主道路，因此，我們非常注意和關切香港民主自由的發展。包括她本人、還有立法院朝野各黨團都聲援過香港朋友。我們也更堅定相信一定要捍衛台灣的民主自由，讓台灣持續做為民主的燈塔，跟理念相近的國家合作，為全球的民主發展來努力。

總統提到，英國向來支持台灣的國際參與，也是台灣在歐洲第三大貿易夥伴。這3年來，台英雙方官員和產業的互動越來越密切，包括在智慧城市、綠能科技、醫療照護等發展上，都有更多的合作。

總統說，這次訪團也將參觀世貿年度航空展，並進行意見交流。現在我國持續研發潛艦及國機國造，相信台英在航太、船艦、資安等領域可以加強合作交流。

最後，總統表示，上個月，強生（Boris Johnson）首相剛上任，我們希望跟英國能持續深化在各領域的夥伴關係。

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