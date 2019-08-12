反送中》羅文嘉提醒北京：勿忽視全世界對香港人爭取自由的支持

2019-08-12 11:09

〔記者楊淳卉／台北報導〕香港反送中支持者昨天發起二場遊行，香港警方於車站內無差別攻擊抗爭者，引發爭議。民進黨秘書長羅文嘉今表示，民進黨想提醒香港當局及北京當局，不要漠視香港公民爭取自由的權利，也不要忽視全世界所有關心民主自由的人士、團體、組織、國家，對香港人爭取自由的支持。

羅文嘉表示，民進黨一直關心香港局勢發展，尤其對一波波、一群群香港公民參與爭取民主的抗爭運動。昨晚，大家從臉書和相關報導都看到，香港警方直接對地鐵發催淚瓦斯彈，直接在地鐵以行刑式射擊，造成女性抗爭者可能永久失明，也看到影片中，惡警持警棍在地鐵手扶梯上，無差別毆打任何人，甚至把群眾推下手扶梯，甚至有身著黑色抗爭者衣服，可能是來香港軍警人員在破壞抗爭行動。這些事情，一項項、一條條透過，文字、影像傳播到全世界。

羅文嘉說，站在民進黨角度，想提醒香港當局、北京當局，不要漠視香港公民爭取自由的權利，也不要忽視全世界所有關心民主自由的人士、團體、組織、國家，對香港人爭取自由的支持。

羅文嘉表示，民進黨作為台灣執政黨，也作為長期爭取民主自由的政黨，一方面要表達對香港公民關心，希望他們能避免一再受傷，也希望他們爭取民主的行動，能得到善意的回應。懇切希望北京、香港，能珍惜、珍重香港公民爭取自由的意志和他們的基本權利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法